НАПК передала до суду протокол на екс-нардепа

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Колишній народний депутат Юрій Соловей звинувачується в недостовірних відомостей у декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) направило до суду адміністративний протокол стосовно колишнього народного депутата 8-го скликання Юрія Солов'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАПК.

Повідомляється, що протокол направлений через недостовірних відомостей у поданій декларації екс-нардепа за 2017 рік.

"За результатами повної перевірки декларації з 2017 (виправленої), поданої народним депутатом України VIII скликання Юрієм Солов'єм, НАПК встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 230 тис. гривень, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - йдеться в повідомленні.

зокрема, Соловей не задекларував дві земельні ділянки в Івано-Франківській області, що належать його дружині на праві власності.

Також РБК-Україна повідомляло, що НАПК направило до суду адмінпротоколи стосовно міністра фінансів України Оксани Маркарової та народного депутата України Олександра Супруненка.

Раніше повідомлялося, що НАБУ оголосило підозра колишньому нардепу від "Блоку Петра Порошенко" і радника київського міського голови Дмитру Белоцерковцу. Його підозрюють в поданні недостовірних відомостей у декларації.