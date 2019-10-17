НАПК выявило нарушения в декларации экс-нардепа на 67 млн гривен

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Иван Фурсин подал недостоверные сведения в декларациях 2015, 2016 и 2017 годов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях бывшего народного депутата 8-го созыва Ивана Фурсина на общую сумму около 67 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что Фурсин подал декларации 2015, 2016 и 2017 годов с недостоверной информацией.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях депутата 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года составляет почти 36 млн грн, 15,1 млн грн и 15,8 млн грн соответственно. Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будет направлено в НАБУ", - говорится в сообщении.

За декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ответственность согласно ​​статьи 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Напомни, ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в декларации первого заместителя главы Министерства культуры Светланы Фоменко. Она в декларации 2015 года указала недостоверные сведения на сумму более 1,4 млн грн.

Также РБК-Украина писало, что НАПК передало в суд административный протокол в отношении экс-нардепа Юрия Соловья. Его обвинили в недостоверных сведениях в декларации на сумму в 230 тыс. гривен.