ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАПК выявило нарушения в декларации экс-нардепа на 67 млн гривен

Новости » Общество    17.10.2019 - 12:12
НАПК выявило нарушения в декларации экс-нардепа на 67 млн гривен
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Иван Фурсин подал недостоверные сведения в декларациях 2015, 2016 и 2017 годов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях бывшего народного депутата 8-го созыва Ивана Фурсина на общую сумму около 67 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что Фурсин подал декларации 2015, 2016 и 2017 годов с недостоверной информацией.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях депутата 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года составляет почти 36 млн грн, 15,1 млн грн и 15,8 млн грн соответственно. Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будет направлено в НАБУ", - говорится в сообщении.

За декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ответственность согласно ​​статьи 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Напомни, ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в декларации первого заместителя главы Министерства культуры Светланы Фоменко. Она в декларации 2015 года указала недостоверные сведения на сумму более 1,4 млн грн.

Также РБК-Украина писало, что НАПК передало в суд административный протокол в отношении экс-нардепа Юрия Соловья. Его обвинили в недостоверных сведениях в декларации на сумму в 230 тыс. гривен.

Опубликован закон об отмене финансирования проигравших выборы партий НАПК утвердило результаты полных проверок 46 деклараций
Новости Украины НАПКдекларации депутатов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь