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НАЗК виявило порушення в декларації першого заступника глави Мінкульт

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 11:35
НАЗК виявило порушення в декларації першого заступника глави Мінкульт
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Світлана Фоменко не задекларувала більше 1,4 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у декларації першого заступника глави Міністерства культури Світлани Фоменко на суму понад 1,4 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що Фоменко вказала недостовірні відомості у декларації 2015 року.

"Фоменко Світлана вказала недостовірні відомості про здобутий чоловіком дохід у вигляді заробітної плати. Крім того, не задекларувала автомобіль, машиномісце і не вказала відомості про корпоративні права, які належать чоловіку на праві власності, а також отриманий ним дохід від надання майна в оренду. Загалом виявлено порушень на суму понад 1,4 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також в НАПК виявили порушення у декларації одного з керівників "Укренерго" Марини Безрукової, яка вказала недостовірні відомості у деклараціях 2016 і 2017 років на загальну суму понад 3,2 млн грн і 2,8 млн грн відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК передало в суд адміністративний протокол стосовно екс-народного депутата 8-го скликання Юрія Солов'я. Він у декларації 2017 року вказав недостовірні відомості на загальну суму 230 тис. грн.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК затвердив результати повних перевірок 46 декларацій. Серед них - 14 декларацій народних депутатів.

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