НАЗК викрило 13 чиновників у навмисному неподання декларацій

Фото: НАЗК (УНІАН)

12 осіб, які звільнились у 2017 році, не подали декларації після звільнення, а одна особа - щорічну декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінальних правопорушень - умисного неподання декларацій 13-ма посадовцями. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до органів Нацполіції та прокуратури, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, під час здійснення контролю своєчасності подання декларацій, було встановлено, що 12 осіб, які звільнились у 2017 році, не подали декларації після звільнення, а одна особа - щорічну декларацію.

"Серед посадовців, що не дотримали вимог Закону України "Про запобігання корупції", депутат сільської ради, посадові особи ДФС, Нацбанку, районних державних адміністрацій, Пенсійного фонду, інших державних органів та установ", - йдеться у повідомленні.

Національне агентство згідно з законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.

"Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 68 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розробило та направило на погодження силовим органам проекти порядків перевірки декларацій представників силових структур окремо для кожного такого органу.