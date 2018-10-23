НАПК разоблачило 13 чиновников в намеренном непредставление деклараций

Фото: НАПК (УНИАН)

12 человек, которые уволились в 2017 году, не подали декларации после увольнения, еще один чиновник - ежегодную декларацию

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений - умышленного непредставления деклараций 13-ю лицами. Соответствующие обоснованные выводы направлены в органы Нацполиции и прокуратуры, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, при осуществлении контроля своевременности представления деклараций, было установлено, что 12 человек, которые уволились в 2017 году, не подали декларации после увольнения, а одно лицо - ежегодную декларацию.

"Среди чиновников, которые не выполнили требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", депутат сельского совета, должностные лица ГФС, Нацбанка, районных государственных администраций, Пенсионного фонда, других государственных органов и учреждений", - говорится в сообщении.

Национальное агентство согласно с законодательством сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получения, чиновники декларации не подали.

Ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренная статьей 366-1 Уголовного кодекса.

"Всего с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 68 обоснованных выводов относительно непредставления декларации должностными лицами", - добавили в ведомстве.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало и направило на согласование силовым органам проекты порядков проверки деклараций представителей силовых структур отдельно для каждого такого органа.