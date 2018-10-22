НАЗК розробило для кожної силової структури окремий порядок перевірки декларацій

Фото: Олександр Мангул (УНІАН)

У НАЗК сподіваються на швидке погодження силовиками даних порядків

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило та направило на погодження силовим органам проекти порядків перевірки декларацій представників силових структур окремо для кожного такого органу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу нацагентства.

Відповідну інформацію повідомив голова НАЗК Олександр Мангул.

"У нас на сьогодні є 10 таких силових органів, представники яких подають декларації у закритий контур, який є в цих органах. НАЗК матиме можливість перевіряти ці декларації після затвердження Національним агентством відповідного порядку за погодженням з цими органами, який дозволить проводити перевірку, не розкриваючи інформацію про належність таких осіб до цих органів", - зазначив Мангул.

За його словами, пропозиції щодо затвердження 10 порядків перевірки декларацій, окремо для кожного органу, які враховуватимуть специфіку цих органів, були направлені у п'ятницю.

"Я розраховую на те, що погодження порядків буде пришвидшено, і у нас будуть документи, які дозволять розблокувати роботу з перевірки декларації таких осіб", - зазначив голова НАЗК.

Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції почне повну перевірку декларацій, зокрема наданої директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2018 року прокуратура Києва отримала звернення від фізичної особи про перевірку способу життя Труби. Розглянувши звернення, правоохоронці не встановили достатньо даних для внесення відомостей до ЄРДР, тому, відповідно до закону, вказане звернення було направлене до НАЗК.