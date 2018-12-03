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НАЗК перевірить декларації нардепа Бобова та ще 13 суддів

Новини » Політика    03.12.2018 - 10:15
НАЗК перевірить декларації нардепа Бобова та ще 13 суддів
Фото: Геннадій Бобов (facebook.com/BobovGennadiy)

Перевірці підлягають декларації Бобова за 2015, 2016 та 2017 роки

Національне агентство щодо запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларації нардепа Геннадія Бобова, який представляє групу "Відродження", та ще 13 суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз НАЗК.

Повідомляється, що перевірять декларації Бобова за 2015, 2016 та 2017 роки, держсекретаря Мінагрополітики Владислава Андронова, суддів Апеляційного суду Львівської області Альберта Белени, Ігоря Галапаца, Василя Головатого, а також суддів Апеляційного суду Київської області Руслани Березовенко, Олександра Гриненка, Наталії Мараєвої та ряду інших суддів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК і ОБСЄ оцінять стан підготовки кампанії до виборів президента України. За результатами оцінки передвиборчого середовища та стану підготовки до виборів місія ОБСЄ підготує рекомендації.

В кінці листопада НАЗК направило до суду 16 адміністративних протоколів щодо депутатів і прокурорів. Із загальної кількості 8 протоколів складено стосовно п'яти осіб, які приховали суттєві зміни в майновому стані.

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