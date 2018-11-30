НАПК и ОБСЕ оценят состояние подготовки кампании к выборам президента Украины

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В ОБСЕ отметили, что их задачей является дать рекомендации и способствовать улучшению предвыборного процесса в Украине

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупция (НАПК) совместно с Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ примет участие в совместной миссии по оценке потребностей в контексте подготовки к наблюдению за выборами президента Украины 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, соответствующее решение было принято во время встречи представителей НАПК и БДИПЧ в Киеве.

В сообщении подчеркивается, что на сегодня в рамках рабочей группы совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) уже отработан проект порядка контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины. Указано, что после того, как этот проект будет согласован заинтересованными сторонами, рабочая группа начнет работу над проектом формы финансовых отчетов избирательных фондов.

"Мы здесь, чтобы понять, как происходит подготовка к проведению президентских выборов, в частности, как готовится к выполнению соответствующих функций Национальное агентство по предупреждению коррупции. Осуществление нашей деятельности в том, чтобы дать рекомендации и способствовать улучшению предвыборного процесса в Украине", - отметил директор департамента по вопросам выборов БДИПЧ Александр Шлык.

Подчеркивается, что по результатам оценки предвыборной среды и состояния подготовки к выборам миссия подготовит рекомендации.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий ранее заявил, что очень важно получить поддержку со стороны НАТО в вопросе кибербезопасности, особенно в год накануне выборов.

Как писало РБК-Украина ранее Парубий подписал постановление о проведении выборов президента 31 марта 2019 года. В тот же день оно было опубликовано в издании "Голос Украины".

Добавим также, председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук рассказала, что во время президентских выборов 2019 года с формированиеем избирательных комиссий могут возникать сложности.