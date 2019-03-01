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НАЗК не може перевірити 500 декларацій після скасування статті про незаконне збагачення

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 14:00
НАЗК не може перевірити 500 декларацій після скасування статті про незаконне збагачення
Фото: Олександр Мангул (РБК-Україна)

НАЗК повідомляє, що тепер ознаки незаконно збагачення в деклараціях знайти неможливо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не може встановлювати ознаки незаконного збагачення в 500 деклараціях через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

НАЗК повідомляє, що тепер ознаки незаконно збагачення в деклараціях знайти неможливо.

"Вважаю надважливим питанням запровадження у Кримінальному кодексі статті стосовно незаконного збагачення посадовців усіх рівнів та встановлення відповідальності за вказаний злочин. НАЗК готове долучитися до експертизи внесених до Верховної Ради України законопроектів задля зміцнення юридичних конструкцій", - заявив голова Національного агентства Олександр Мангул.

За словами Мангула, НАЗК розглядає дві можливі вирішення цього питання. З урахуванням позиції КС України незаконним збагаченням може бути визначено:

  • збільшення в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власності активів у значному розмірі, що перевищує її дохід;
  • придбання майна, збільшення вартості цього майна особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що значно перевищує законні доходи особи, якщо ці дії вчинено без встановлених законом, іншими правовими актами або правочинами підстав.

Голова НАЗК зазначив, що криміналізація такого діяння, як незаконне збагачення, є одним із зобов’язань Україні, які вона взяла на себе при ратифікації Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173), Додатковим протоколом до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191), і визначена рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та інших міжнародних інституцій.

11 лютого НАЗК повідомило, що почало повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного та арифметичного контролю.

Нагадаємо, у САП заявляли, що після скасування статті про незаконне збагачення не залишиться інструментів для доказування недостовірності декларування

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що близько 70 кримінальних справ мають бути закриті після скасуванння статті про незаконне збагачення. 

За період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень через незаконне збагачення, - Холодницький У президента розповіли, коли Рада розгляне закон про незаконне збагачення 
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