В САП розповіли про наслідки скасування статті про незаконне збагачення

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Псля скасування статті про незаконне збагачення не залишиться інструментів для доказування недостовірності декларування

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що після скасування статті про незаконне збагачення відомству доведеться закрити кримінальні провадження. Про це повідомляє прес-служба САП.

У відомстві розповіли, що наразі у них розпочато розслідування у 106 кримінальних провадженнях. 4 з яких передано до суду, 37 - закрито. Ще 65 справ залишаються у провадженні, у тому числі у 2 уже повідомлено про підозру.

Зокрема, в САП розповіли, що про справи стосовно колишнього прокурора сил АТО, судді з Луганської області, міністра інфраструктури та голови Держаудитслужби, обвинувальні акти в яких передано до суду протягом 2016-2019 років.

"Неконституційність статті про незаконне збагачення тягне за собою недопустимість всіх доказів, зібраних під час розслідування - передусім результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Тому у трьох останніх справах прокурори САП змушені переглянути доказову базу та визначитись щодо можливості продовження доказування хоча б злочину, передбаченого ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), який є легким злочином і фактично не становить небезпеки для суб’єктів", - йдеться в повідомленні САП.

У прес-службі зазначили, що після скасування статті про незаконне збагачення не залишиться інструментів для доказування недостовірності декларування.

"Наголошуємо - досягнення помітних результатів з протидії топ-корупції в Україні можливе лише за наявності доброї волі усіх уповноважених суб’єктів - прийняття Верховною радою України якісних законів, здійснення детективами НАБУ якісного розслідування, якісного підтримання публічного обвинувачення прокурорами САП та винесення незалежними судами якісних рішень", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що близько 70 кримінальних справ мають бути закриті після скасуванння статті про незаконне збагачення.

Додамо, що й в ЄС прокоментували це рішення КС. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, що в Євросоюзі стурбовані цим фактом.