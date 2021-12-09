НАЗК перевірило декларацію Шуляк і не знайшло порушень
Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларації депутатки Верховної ради та голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк і не знайшло у її діях правопорушень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАЗК Олександра Новікова.
"Декларацію Шуляк перевірили та ознак правопорушень не знайшли", - повідомив він.
Новіков не уточнив, коли було проведено перевірку декларації Шуляк.
Як повідомлялось, очільниця партії "Слуга народу" та заступниця голови фракції Олена Шуляк подарувала 4,8 млн грн невказаній особі.
На посаду голови партії "Слуга народу" Шуляк було обрано 15 листопада.