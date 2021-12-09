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НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 17:12
НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной рады и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя НАЗК Александра Новикова.

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", - сообщил он.

Новиков не уточнил, когда была проведена проверка декларации Шуляк.

Как сообщалось, глава партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн грн неуказанному лицу.

На должность главы партии "Слуга народа" Шуляк была избрана 15 ноября.

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