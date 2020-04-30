НАЗК зупинило держфінансування партії "Слуга народу"

Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції (НАЗК) зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на III та IV квартали 2020 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія - більше 70 млн гривень. Звернення партії пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня у "Слузі народу" заявили, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік.

Пізніше уточнили, що прийняті зміни до бюджету передбачають відмову від держфінансування на один, два, три квартали або на весь бюджетний рік.

Разом з тим, в інтерв'ю РБК-Україна голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що ще жодна політична партія не зверталася до Національного агентства з питань запобігання корупції з заявою про відмову від державного фінансування.

Також РБК-Україна повідомляло, що на фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році було передбачено 140,5 млн гривень.