ГПУ розслідує "втручання" НАБУ в приватне життя дружини екс-прокурора АТО Кулика

Детективи НАБУ і прокурори САП у рамках розслідування порушили недоторканність приватного життя Ірини Німець

Слідчі Генеральної прокуратури України (ГПУ) проводять досудове розслідування за фактом можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником даних слідства, що є втручанням у приватне життя Ірини Німець - цивільної дружини екс-прокурора АТО Костянтина Кулика. Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду міста Києва, передає "Слово і Діло".

Зокрема, у ГПУ відзначають, що у рамках цієї справи вивчається проведення детективами НАБУ і прокурорами САП слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо Німець, що призвело до порушення недоторканності приватного життя, таємниці її листування і телефонних розмов.

Зазначається, що в рамках цього провадження, ГПУ просила надати доступ до документів САП, а саме до протоколу за результатами проведення НСРД щодо двох мобільних номерів цивільної дружини Кулика, клопотання правоохоронців про дозвіл на проведення цієї НСРД, а також постанови слідчого судді Апеляційного суду міста Києва та повідомлення Німець про проведення щодо нього даної НСРД відповідно до вимог ст. 253 КПК України, що розсекречені в установленому законом порядку і містяться в матеріалах кримінального провадження за фактом можливого незаконного збагачення екс-прокурора АТО.

Суддя клопотання задовольнила.

Нагадаємо, 7 жовтня 2016 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО. Розслідування за фактом підозри у придбанні головним військовим прокурором сил АТО Куликом дорогої нерухомості під час його роботи у військовій прокуратурі НАБУ розпочато ще взимку 2016 року.

24 жовтня 2016 року прокурори САП спільно з детективами НАБУ вручили обвинувальний акт військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику у жовтні 2016 року. Згодом САП направила до суду обвинувальний акт щодо Кулика для розгляду по суті.

У квітні 2018 року Голосіївський районних суд Києва повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі клопотання про відсторонення Костянтина Кулика.

Відповідне рішення колегія суддів, яка розглядала відповідний документ, ухвалила під головуванням судді Дмитра Валігури.

Відомо, що прокурор САП Сергій Козачина подав клопотання про відсторонення Кулика від посади в Генпрокуратурі на два місяці.

Таке рішення колегія мотивувала тим, що до клопотання не були долучені відомості, що Кулик отримав клопотання про відсторонення його від посади. Таким чином, клопотання було подано з порушенням ст. 155 КПК України та документ необхідно повернути прокурору.