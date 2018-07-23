НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо нардепа Журжія

Адмінпротокол направлено через несвоєчасне подання нардепом декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило адміністративний проток щодо депутата Верховної ради Андрія Журжія через несвоєчасне подання декларації за 2017 рік. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Загалом же відомство повідомило про направлення 7 адмінпротоколів щодо неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання декларацій. Серед них - і адмінпротокол щодо Журжія.

"Не дотримався вимог ЗУ "Про запобігання корупції" і народний депутат Андрій Журжій, несвоєчасно подавши щорічну декларацію за 2017 рік", - сказано у повідомленні.

Крім того, протоколи направлені стосовно директора Департаменту Державної виконавчої служби Мінюсту Олексія Воробйова, прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Василія Ракіна, прокурора прокуратури Київського району Одеси Лариси Марховської та заступника начальника відділу (з пожежної безпеки) відомчого нагляду ДСП "Чорнобильська АЕС" Дмитра Гуляєва.

Вказано, що Воробйов отримав у листопаді 2016 року винагороду за місцем здійснення трудової діяльності у розмірі 108 977,69 гривень, однак не повідомив про суттєві зміни у майновому стані.

Прокурор Ракін не повідомив НАЗК про отримання у липні 2017 року доходу в розмірі 149 000,00 гривень від продажу транспортного засобу Honda Accord 2008 року випуску.

Марховська також не повідомила про придбання у червні 2017 року вантажного автомобіля вартістю 119 600 гривень, а також несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2016 рік.

Крім того, Гуляєв несвоєчасно подав дві декларації - за 2016 та 2017 роки.

Нагадаємо, 13 липня агентство направило до суду протокол стосовно Давида Макар'яна, члена фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП).

у кінці червня НАЗК направило в суд протокол про адміністративне правопорушення відносно депутата ВР Євгена Дейдея.