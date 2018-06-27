НАПК направило в суд админпротокол в отношении Дейдея

Речь идет о направлении нардепом запроса к генпрокурору ради "удовлетворения частного интереса"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении депутата Верховной рады Украины Евгения Дейдея. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Составлен протокол в отношении народного депутата Украины Евгения Дейдея. Национальное агентство установило, что Евгений Дейдей в сентябре 2017 года, пользуясь депутатскими полномочиями для удовлетворения частного интереса, совершал действия в интересах себя при направлении депутатского обращения к генеральному прокурору Украины", - сказано в сообщении.

Указано, что такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях - совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, в суд направлено еще несколько протоколов.

Так, составлен протокол в отношении начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий работникам службы, премировав при этом и себя.

Также протокол направлен в отношении начальника одного из отделов Пологовской районной государственной администрации Запорожской области Анатолия Дихтяра. Чиновник выполнял работу главы государственной экзаменационной комиссии в учреждении высшего образования, которая не является непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.

Кроме того, составлен протокол в отношении ведущего ветеринарного врача пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы госветсанконтроля Екатерины Збудчак. Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию ​​технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные статьей 23 закона ограничения относительно получения подарков.

"Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проведет полные проверки электронных деклараций трех нардепов.