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НАПК направило в суд админпротокол в отношении Дейдея

НовостиПолитика    27.06.2018 - 12:15
Фото: Евгений Дейдей (УНИАН)
Фото: Евгений Дейдей (УНИАН)

Речь идет о направлении нардепом запроса к генпрокурору ради "удовлетворения частного интереса"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении депутата Верховной рады Украины Евгения Дейдея. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Составлен протокол в отношении народного депутата Украины Евгения Дейдея. Национальное агентство установило, что Евгений Дейдей в сентябре 2017 года, пользуясь депутатскими полномочиями для удовлетворения частного интереса, совершал действия в интересах себя при направлении депутатского обращения к генеральному прокурору Украины", - сказано в сообщении.

Указано, что такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях - совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, в суд направлено еще несколько протоколов.

Так, составлен протокол в отношении начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий работникам службы, премировав при этом и себя.

Также протокол направлен в отношении начальника одного из отделов Пологовской районной государственной администрации Запорожской области Анатолия Дихтяра. Чиновник выполнял работу главы государственной экзаменационной комиссии в учреждении высшего образования, которая не является непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.

Кроме того, составлен протокол в отношении ведущего ветеринарного врача пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы госветсанконтроля Екатерины Збудчак. Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию ​​технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные статьей 23 закона ограничения относительно получения подарков.

"Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проведет полные проверки электронных деклараций трех нардепов.

НАПК напривило в Нацполцию 4 выводы и 5 протоколов из-за э-деклараций НАПК утвердило еще 67 выводов по результатам отчетов политических партий
Теги публикации: НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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