НАПК направило в суд админпротокол относительно нардепа Журжия

Админпротокол направлен из-за несвоевременного представления нардепом декларации

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило административный протоков в отношении депутата Верховной рады Андрея Журжия из-за несвоевременного представления декларации за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В целом же ведомство сообщило о направлении 7 админпротоколов относительно несообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременном предоставлении деклараций. Среди них - и админпротокол по Журжию.

"Не выполнил требования ЗУ "О предотвращении коррупции" и народный депутат Андрей Журжий, несвоевременно подав ежегодную декларацию за 2017", - говорится в сообщении.

Кроме того, протоколы направлены в отношении директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Алексея Воробьева, прокурора Одесской местной прокуратуры № 3 Василия Ракина, прокурора прокуратуры Киевского района Одессы Ларисы Марховской и заместителя начальника отдела (по пожарной безопасности) ведомственного надзора ГСП "Чернобыльская АЭС" Дмитрия Гуляева.

Указано, что Воробьев получил в ноябре 2016 года вознаграждение по месту осуществления трудовой деятельности в размере 108 977,69 гривен, однако не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Прокурор Ракин не сообщил НАПК о получении в июле 2017 года дохода в размере 149 000,00 гривен от продажи транспортного средства Honda Accord 2008 года выпуска.

Марховская также не предоставила данные о приобретении в июне 2017 года грузового автомобиля стоимостью 119 600 гривен, а также несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2016 год.

Кроме того, Гуляев несвоевременно подал две декларации - за 2016 и 2017 годы.

Напомним, 13 июля агентство направило в суд протокол в отношении Давида Макарьяна, члена фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).

В конце июня НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении депутата ВР Евгения Дейдея.