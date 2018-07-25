НАЗК внесло припис голові Антимонопольного комітету України

Новини Політика 25.07.2018 - 12:42
Фото: НАЗК (УНІАН)
Фото: НАЗК (УНІАН)

Відомство вимагає провести службові розслідування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на своєму засіданні ухвалило рішення про внесення ще трьох приписів про порушення вимог антикорупційного законодавства. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Приписи внесено голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрію Терентьєву стосовно посадової особи АМКУ Тетяни Моркотенко та в.о. глави Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Василю Саранчі стосовно посадовця управління Дмитра Бондаренка.

"Встановлено, що посадова особа Антимонопольного комітету не передала належні їй корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду, а службовець територіального органу Держгеокадастру уклав договір управління корпоративними правами з фізичною особою, яка не зареєстрована суб’єктом підприємницької діяльності, що є порушенням вимог статті 36 закону", - повідомляють у НАЗК.

Відомство вимагає провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

Крім цього, директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренку внесено припис у зв’язку з невиконанням вимог НАЗК щодо надання інформації та документів.

ТОВ "ФФУ Продакшн" не надало в повному обсязі інформацію та копії документів на запит Нацагентства, надісланий з метою з’ясування викладених у повідомленні однієї з громадських організацій обставин стосовно можливих порушень нардепом України Андрієм Павелком вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Такі дії є порушенням вимог частини четвертої статті 12 закону України "Про запобігання корупції". Згідно з приписом, НАЗК вимагає надати запитувану інформацію та копії документів. Як нагадують у відомстві, приписи Нацагентства є обов’язковими до виконання.

Нагадаємо, 20 червня НАЗК внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич, а також директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну та командиру військової частини 3043 Національної гвардії України Павлу Босому.

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