Полуокружение россиян в Бахмуте возможно? В ВСУ назвали условие

“Враг понимает всю необходимость северного фланга близи Бахмута, поскольку его потеря может привести к полуокружению уже реального, а не только огневого. Дальше это может приводить к разным последствиям, конечно, противнику будет труднее обороняться, когда со всех сторон будут наши силы", - сказал Евлаш.

По его словам, оккупанты на северном фланге Бахмутского направления используют тактику динамической защиты, а также пытаются атаковать. При этом, как отметил спикер, у россиян есть проблемы с логистикой, потому что ВСУ обстреливают трассу Бахмут - Горловка.

"Это усложняет ему использование этой артерии, враг пытается использовать другие логистические маршруты, в частности, ведущие с временно оккупированной территории", - добавил спикер.

Трасса Бахмут - Горловка

Напомним, после освобождения Андреевки и Клещиевки в Донецкой области ВСУ взяли трассу Бахмут - Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают минометы и противотанковые расчеты.

Но у оккупантов еще есть другие логистические маршруты, которыми поставляют оружие для группировки в Бахмуте. Поэтому ВСУ продолжают "резать" эти пути.