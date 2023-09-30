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Напівоточення росіян у Бахмуті можливе? У ЗСУ назвали умову

Фото: ЗСУ пояснили, чи можуть напівоточити росіян у Бахмуті (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові можуть напівоточити росіян у Бахмуті. Для цього потрібно, аби окупанти втратили північний фланг поблизу Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

“Ворог розуміє всю необхідність північного флангу поблизу Бахмута, оскільки його втрата може призвести до напівоточення уже реального, а не тільки вогневого. Далі це може призводити до різних наслідків, звичайно, противнику буде важче оборонятися, коли з усіх боків будуть наші сили", - сказав Євлаш.

За його словами, окупанти на північному фланзі Бахмутського напрямку використовують тактику динамічного захисту, а також намагаються атакувати. При цьому, як зазначив речник, росіяни мають проблеми з логістикою, бо ЗСУ обстрілюють трасу Бахмут - Горлівка.

“Це ускладнює йому використання цієї артерії, ворог намагається використовувати інші логістичні маршрути, зокрема, які ведуть з тимчасово окупованої території", - додав речник.

Траса Бахмут - Горлівка

Нагадаємо, після звільнення Андріївки та Кліщіївки у Донецькій області ЗСУ взяли трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення Туди вже дістають міномети і протитанкові розрахунки.

Але окупанти ще мають інші логістичні маршрути, якими постачають зброю для угруповування у Бахмуті. Тому ЗСУ продовжують "різати" ці шляхи.

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