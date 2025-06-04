"Наперсточники". Зеленский объяснил, почему РФ затягивала передачу "меморандума"

Глава государства подтвердил, что текст "меморандума" совпадает с тем, что публиковали СМИ. В то же время россияне так и не ответили Украине на тот документ, который она им передала.

"С чем связана не передача российского документа до встречи? Потому что они понимали, что это ультиматум и его не будет воспринимать украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. Это не меморандум о взаимопонимании", - объяснил Зеленский.

Он уточнил, что в меморандуме о взаимопонимании должны быть отражены две стороны, а не только одна. Поэтому российский документ является ультиматумом.

"На мой личный взгляд, они нам не дали заранее, потому что понимали, что если это станет публичным, то у Украины будет полное право не приехать на эту встречу. Не потому, что мы не хотим, а потому что понятно, что содержания встречи не будет. Они так и все сделали… просто "наперсточники" (нечестные игроки, которые ведут игру с заранее скрытым умыслом - ред.), вот кто", - добавил президент.

Также, по его словам, РФ таким образом хочет показать США, что она якобы конструктивная. Чтобы Вашингтон отсрочил введение новых санкций, которые зависят лично от президента Дональда Трампа. Москва боится таких ограничений.

При этом он добавил, что для обменов пленных такие встречи не являются необходимыми, поскольку списки можно обсуждать по телефону. Команды могут над этим работать, поскольку все заинтересованы в возвращении пленных.