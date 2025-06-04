"Наперсточники". Зеленський пояснив, чому РФ затягувала передачу "меморандуму"

Голова держави підтвердив, що текст "меморандуму" збігається з тим, що публікували ЗМІ. Водночас росіяни так і не відповіли Україні на той документ, який вона їм передала.

"З чим пов'язана не передача російського документа до зустрічі? Тому що вони розуміли, що це ультиматум і його не буде сприймати українська сторона, ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Це не меморандум про взаєморозуміння", - пояснив Зеленський.

Він уточнив, що в меморандумі про взаєморозуміння мають бути відображені дві сторони, а не тільки одна. Тому російський документ є ультиматумом.

"На мій особистий погляд, вони нам не дали заздалегідь, тому що розуміли, що якщо це стане публічним, то в України буде повне право не приїхати на цю зустріч. Не тому, що ми не хочемо, а тому що зрозуміло, що змісту зустрічі не буде. Вони так і все зробили... просто "наперсточники" (нечесні гравці, які ведуть гру із заздалегідь прихованим умислом - ред.), ось хто", - додав президент.

Також, за його словами, РФ таким чином хоче показати США, що вона нібито конструктивна. Щоб Вашингтон відтермінував введення нових санкцій, які залежать особисто від президента Дональда Трампа. Москва боїться таких обмежень.

При цьому він додав, що для обмінів полонених такі зустрічі не є необхідними, оскільки списки можна обговорювати телефоном. Команди можуть над цим працювати, оскільки всі зацікавлені в поверненні полонених.