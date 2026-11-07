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Навроцкий впервые отреагировал на смертельный теракт в Кракове

18:42 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Навроцкий впервые отреагировал на смертельный теракт в Кракове Фото: Кароль Навроцкий, президент Польши (Getty Images)
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Президент Польши Кароль Навроцкий приказал немедленно выяснить все обстоятельства смертельной стрельбы в центре Кракова, в результате которой погибли 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы республики в Х.

По словам Навроцкого, он с "большой обеспокоенностью" воспринял сообщения о "трагических событиях в центре Кракова".

"Я нахожусь на связи с соответствующими службами и ожидаю полного выяснения обстоятельств этих драматических событий. Глава Бюро национальной безопасности уже направился в Краков", - сообщил президент Польши.

На стрельбу в центре Кракова также отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он одним из первых назвал произошедшее нападение терактом.

Глава правительства подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в городе.

"Полиция расследует мотивы и все обстоятельства нападения", - написал Туск.

Что известно о теракте в Кракове

В субботу, 7 ноября, в центре польского Кракова произошла стрельба. По информации местной полиции, около 15:00 неизвестный на автомобиле въехал на площадь Главный рынок и открыл огонь по людям.

В результате нападения погибли пять человек, еще около десяти получили ранения. Самого стрелка также ранили правоохранители. Его госпитализировали. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Появившиеся в соцсетях видео и фотографии свидетельствуют о том, что нападавший мог передвигаться по историческому центру города на черном автомобиле и вести оттуда беспорядочную стрельбу. На кадрах видны тела погибших возле зданий.

Судя по записям очевидцев, стрельба произошла недалеко от базилики Святой Марии. В этом районе также приземлился медицинский вертолет.

Ранее РБК-Украина рассказывала о первых подробностях теракта в центре Кракова.

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