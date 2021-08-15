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Таліби взяли Джелалабад. Кабул - єдине велике місто під контролем уряду

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Афганістан, Неділя 15 серпня 2021 09:52
Таліби взяли Джелалабад. Кабул - єдине велике місто під контролем уряду Фото: таліби захопили Джелалабад в Афганістані (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Бойовики радикального руху "Талібан" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані. Таліби продовжують наступ та наближаються до столиці - Кабулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Взяття Джелалабаду послідувало за захопленням талібами північного міста Мазарі-Шаріф пізно в суботу.

"Наразі в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Рішення про вхід талібів було єдиним способом врятувати життя мирних мешканців", - сказав чиновник із Джелалабаду.

Ще один посадовець зі служби безпеки в Джелалабаді розповів, що таліби погодилися надати безпечний коридор для виходу урядовців та сил безпеки з міста.

Захоплення Джелалабаду дає бойовикам "Талібану" контроль над дорогою, що веде до пакистанського міста Пешавар. Це одна з головних магістралей в Афганістану, яка не має виходу до моря. Кабул лишився єдиним великим містом Афганістану, який все ще перебуває під контролем уряду.

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Талібан Афганистан Кабул
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