Напад на журналістів: двоє причетних співробітників Укрексімбанку повернулися до роботи
Співробітники Укрексімбанку Ігор Тельбізов та Олег Осіпов, яких вважають причетними до нападу на журналістів програми "Схеми", повернулися до роботи. У банку пояснили, що їх поновили відповідно до українського законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрексімбанку.
Як пояснили у фінустанові, статус підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальній справі не є підставою для відсторонення від роботи або звільнення співробітника.
"З огляду на це 9 листопада 2021 року начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов’язків", - зазначили в банку.
Тельбізова та Осіпова відстороняли на час проведення внутрішнього розслідування інциденту з журналістами без збереження оплати праці. Водночас третього фігуранта - Володимира Пікалова - звільнили з посади директора департаменту інформаційної політики.
Нагадаємо, в жовтні журналісти програми "Схеми" повідомили, що на них напали у приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з главою правління банку Євгеном Мецгером. Співробітники банку відібрали у журналістів камери та стерли записи з носіїв.
На початку листопада прокуратура направила справу до суду.