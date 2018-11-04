У Києві проходить акція пам’яті активістки Гандзюк

Фото: акція пам'яті Гандзюк (РБК-Україна)

Наразі атмосфера біля будівлі МВС спокійна

У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України (МВС) розпочалась акція пам’яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

При вході до будівлі відомства учасники акції сформували із лампадок фразу: "Її вбили".

Вони вирішили спочатку намалювати цю фразу на асфальті при вході чорною фарбою для графіті, що спричинило невеликий конфлікт між активістами та представниками правоохоронних органів, який за кілька хвилин був вичерпаний.

Як зазначив один із друзів Гандзюк Максим Кицюк, сьогоднішня акція - це "просто зустріч друзів Гандзюк та реквієм за нею".

Наразі атмосфера біля будівлі МВС спокійна. Вхід до неї та ближню до входу територію охороняють представники правоохоронних органів.

Фото: акція пам'яті Катерини Гандзюк (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 листопада, в містах України пройдуть акції пам'яті активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла Катерина Гандзюк. Пізніше в поліції підтвердили факт смерті херсонської активістки.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.