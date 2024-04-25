Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы, - Сикорский

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Издание Bild в прошлом году опубликовало информацию, основанную на секретных документах НАТО, о том, что альянс готовится к возможному вторжению России. В рамках этой подготовки разрабатывались различные сценарии противостояния с РФ.

Позже руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

При этом президент Финляндии Александр Стубб считает, что лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться.

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