Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, - Сікорський

Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, але Північноатлантичний альянс має посилити свою оборону.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Міністр описував новий напрямок діяльності уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, пояснюючи світовій аудиторії та тим, хто перебуває вдома, як змінилися нові пріоритети.
За його словами, що Польща хоче повернутися в групу країн, які визначають порядок денний ЄС.
Напередодні виступу Сікорського МЗС Польщі заявило, що він прагне наголосити на тому, як змінилися пріоритети Польщі після того, як уряд Туска змінила національно-консервативна партія "Право і справедливість", щодо верховенства закону і міжнародних відносин.
У відомстві заявили, що промова підкреслить важливість цього моменту в історії та наголосить, наскільки змінилася зовнішня політика Польщі після зміни уряду.
Видання Bild минулого року опублікувало інформацію, засновану на секретних документах НАТО, про те, що альянс готується до можливого вторгнення Росії. У рамках цієї підготовки розроблялися різні сценарії протистояння із РФ.
Пізніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.
При цьому президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити та більше готуватися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.