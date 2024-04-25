Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, - Сікорський

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Видання Bild минулого року опублікувало інформацію, засновану на секретних документах НАТО, про те, що альянс готується до можливого вторгнення Росії. У рамках цієї підготовки розроблялися різні сценарії протистояння із РФ.

Пізніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

При цьому президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити та більше готуватися.

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