Президент Финляндии: лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться

Швеция и Финляндия, как новые члены НАТО, должны сыграть важную роль в укреплении мира и смягчении риторики о войне, но при этом готовиться к ней.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Стубб, находящийся с официальным визитом в Стокгольме, воспользовался возможностью обсудить вопросы обороны, в том числе военную риторику Запада, которая, по его словам, в последнее время стала довольно агрессивной.

"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться. Думаю, вы чувствуете то же самое. Это вполне объяснимо. Наши экраны заполнены войнами в Европе и на Ближнем Востоке", - заявил он.

Президент Финляндии добавил, что подобная риторика может легко нарушить у молодого поколения чувство безопасности и веру в будущее.

"Финляндия и Швеция должны сыграть важную роль в укреплении мира", - заявил он, добавив, что, хотя "это звучит парадоксально", именно "поэтому мы хотим иметь сильные вооруженные силы и поэтому мы вступили в НАТО".

"Невозможно переоценить важность того, что мы смогли сделать этот шаг вместе. Также невозможно переоценить значение того, что мы день и ночь информировали друг друга на всех уровнях. Ситуация была критической, и мы действовали соответственно", - сказал он.



