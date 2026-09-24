ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Шокированы этим злом": Зеленский отреагировал на нападение украинца в монастыре в Польше

19:42 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
"Шокированы этим злом": Зеленский отреагировал на нападение украинца в монастыре в Польше Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинец убил священника и ранил еще четырех человек в монастыре сестер-бенедиктинок в польском Ярославе. Президент Украины Владимир Зеленский осудил преступление и требует тщательного расследования дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Зеленский отреагировал на преступление в Ярославе

Глава государства отметил, что это было "ужасное преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное гражданином Украины. Шокированы этим злом".

Зеленский заявил о том, что известно о гибели священника и ранении еще нескольких человек.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорит он.

Президент уверен, что виновный должен понести полную ответственность перед законом. Зеленский рассчитывает на скорейшее и тщательное расследование всех обстоятельств.

"Больно, что люди способны на такие ужасные преступления. Правосудие должно взять гору", - заметил он.

Нападение в монастыре

Ножовое нападение произошло утром 24 сентября на территории монастыря в Подкарпатском воеводстве Польши.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина нанес ножевые ранения четырем мужчинам и женщине", - сообщили в полиции.

Один из пострадавших мужчин скончался. Еще двое находятся в критическом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, что в польском Замброве 39-летнюю гражданку Украины депортируют из страны. Она в состоянии алкогольного опьянения искусала полицейского.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Польша
Новости
Дроны РФ могут залетать прямо в окно и ждать людей, чтобы атаковать, - Зеленский
Дроны РФ могут залетать прямо в окно и ждать людей, чтобы атаковать, - Зеленский
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли