Нападение на экс-военного в Днепре: суд арестовал охранника Тищенко

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца без права внесения залога участника нападения на экс-военного в Днепре, который является охранником народного депутата Николая Тищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре", - говорится в сообщении.

Нападение на экс-военного в Днепре

Напомним, 20 июня в центре Днепра группа людей в балаклавах и камуфляже напала на бывшего военнослужащего ВСУ. Позже стало известно, что речь идет об экс-бойце подразделения Kraken Дмитрии Павлове с позывным "Сын".

Как сообщили в сети, перед этим у экс-военного возник конфликт с нардепом Николаем Тищенко и его командой за то, что они прогуливаются по городу с оружием и в военной форме.

Вчера ДБР пришло с обысками в Тищенко. Ему объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Также подозрение получило еще одно лицо, принимавшее активное участие в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины. Однако имени этого человека правоохранители не указывают.

Следствие установило, что группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Правоохранители говорят, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Нардепа отправили под круглосуточный домашний арест.

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