RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Нападение возле синагоги в Киеве: полиция задержала трех подростков

Иллюстративное фото: полиция задержала трех подростков за нападение возле синагоги в Киеве (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые причастны к нападению на представителя религиозной общины в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что в Оболонском районе, возле местной синагоги, группа неизвестных выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские жесты и распылила слезоточивый газ.

Также группа неизвестных молодых людей совершила антисемитское нападение на члена местной еврейской общины. О происшествии правоохранителям стало известно вчера из социальных сетей.

Что говорят в полиции

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности нарушителей и доставили их в Оболонское управление полиции. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет, ученики столичной школы и колледжа. Сейчас с ними общаются полицейские в рамках начатого уголовного производства.

 

Ранее мы писали, что в Киеве полицейские расследуют драку, произошедшую на станции метро "Оболонь". Группа подростков и двое молодых мужчин напали на 24-летнего киевлянина, повалили его на пол и начали избивать.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолицейскиеПолиция КиеваОболонский район