Нападение возле синагоги в Киеве: полиция задержала трех подростков

Правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые причастны к нападению на представителя религиозной общины в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Вчера стало известно, что в Оболонском районе, возле местной синагоги, группа неизвестных выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские жесты и распылила слезоточивый газ.
Также группа неизвестных молодых людей совершила антисемитское нападение на члена местной еврейской общины. О происшествии правоохранителям стало известно вчера из социальных сетей.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности нарушителей и доставили их в Оболонское управление полиции. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет, ученики столичной школы и колледжа. Сейчас с ними общаются полицейские в рамках начатого уголовного производства.
Ранее мы писали, что в Киеве полицейские расследуют драку, произошедшую на станции метро "Оболонь". Группа подростков и двое молодых мужчин напали на 24-летнего киевлянина, повалили его на пол и начали избивать.