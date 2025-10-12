В Киеве группа молодых людей напала на мужчину возле синагоги
Полиция Киева выясняет обстоятельства нападения на членов еврейской общины в Оболонском районе. Возле местной синагоги группа неизвестных выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские жесты и распылила слезоточивый газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию и Киевскую еврейскую общину на Оболони.
Полиция Киева расследует инцидент, произошедший возле синагоги в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, группа неизвестных молодых людей совершила антисемитское нападение на члена местной еврейской общины.
О происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей. Согласно сообщениям, возле здания синагоги группа парней:
- выкрикивала антисемитские лозунги,
- демонстрировала нацистские приветствия,
- а затем распылила слезоточивый газ в сторону одного из членов общины.
Как сообщили представители Киевской еврейской общины на Оболони, инцидент произошел около 15 часов во время празднования Шаббата.
Мужчина, который вышел из синагоги, чтобы сделать замечание нападающим, получил сильные ожоги глаз и кожи.
В общине отмечают, что нападение было не случайным, а подготовленным, ведь накануне те же молодые люди уже появлялись возле синагоги, выкрикивая оскорбительные лозунги и демонстрируя нацистские жесты.
Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нападению. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Напомним, что утром 2 октября возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в пригороде Манчестера неизвестный совершил нападение на группу людей. В результате инцидента четыре человека получили ранения.
По свидетельствам очевидцев, нападавший сначала въехал в толпу автомобилем, а затем набросился на людей с ножом. Полиция оперативно прибыли на место и открыла огонь по нападавшему.
Подозреваемый получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.
В результате теракта в Манчестере два человека погибли, трое получили серьезные ранения.
Нападение произошло в священный день Йом-Кипур - самый важный день в еврейском религиозном календаре.