Не палатки: в метро Киева объяснили, что лучше брать с собой во время тревоги

"Сейчас 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия. Тысячи людей пережидают там опасность. Соблюдение простых правил помогает обеспечить их комфортное пребывание в подземке", - говорится в заявлении.

Граждан призывают по возможности заменить палатки и надувные матрасы на компактные карематы и спальные мешки. Это поможет рационально использовать общее пространство станций, чтобы спрятаться в подземке смогло больше людей.

Что взять с собой в метро

Поскольку средняя температура в подземных хранилищах составляет 17-18°C, жителям столицы советуют подготовиться заранее. С собой на станцию стоит взять:

теплые вещи, одеяло или каремат;

воду или теплый напиток, а также необходимые лекарства;

гигиенические средства (влажные и сухие салфетки);

пеленки и пакеты для животных.

Также во время пребывания на станции необходимо размещаться на платформе так, чтобы оставались свободные проходы к поездам, санузлам и служебным помещениям. При необходимости работники метрополитена всегда сориентируют, где лучше расположиться.

Фото: рекомендации для киевлян во время тревог в метро (facebook.com/kyivmetro)

Какие станции менее загружены

Если для укрытия выбирается станция, до которой нужно доехать, по возможности следует отдавать предпочтение центральным точкам.

На станциях "Золотые ворота", "Площадь Украинских Героев", "Майдан Независимости" и "Крещатик" обычно находится значительно меньше людей.