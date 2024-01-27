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В Польше произошло ДТП с автобусом из Украины: много пострадавших

Голембе, Суббота 27 января 2024 10:18
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В Польше произошло ДТП с автобусом из Украины: много пострадавших Иллюстративное фото: в Польше автобус из Украины попал в ДТП (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Автобус из Украины попал в ДТП на территории Польши. Известно, что в результате аварии пострадали 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

ДТП произошло около польско-украинской границы в местности Голембе Люблинского воеводства рано утром 27 января.

Автобусом из Украины в Польшу ехали 59 пассажиров и два водителя. Сообщается, что автобус на повороте перевернулся на бок.

"18 человек доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешова и Замостья. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает", - сказал Кшиштоф Томасяк, дежурный воеводского управления Государственной пожарной службы в Люблине.

Известно, что остальным пассажирам предоставляют убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не найдут другой автобус. На месте ДТП работают экстренные службы.

ДТП с участием украинцев

Напомним, в декабре в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.

Также мы писали, что на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.

Кроме того, 19 января в Польше автобус с 26 украинцами попал в ДТП. В результате аварии двое украинцев получили незначительные травмы.

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