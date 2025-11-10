Пытался установить гранату в парке. СБУ сорвала подготовку теракта в Харькове

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который собирался установить "растяжку" с гранатой Ф-1 в городском парке Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку россиян осуществить теракт в Харькове. Благодаря действиям на опережение "на горячем" задержан агент ФСБ, когда он устанавливал растяжку с боевой гранатой Ф-1 в одном из городских парков.
По материалам дела, для подготовки теракта фигурант получил от оккупантов координаты тайника, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты.
С помощью взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступные намерения и задержали террориста в темное время суток на месте запланированного подрыва.
Как установило расследование, заказ РФ выполнял 62-летний местный житель, которого оккупанты завербовали через его жену, проживающую в Москве и работающую на российскую спецслужбу.
Задокументировано, что после установки растяжки, агент планировал выполнить еще одно задание ФСБ: изготовить самодельное взрывное устройство из пластида и взрывчатой жидкости.
Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбисты дистанционно взорвали ее в час пик.
Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты телефоны для снаряжения взрывчатки, рация, смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Кроме того, недавно контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который российские спецслужбы планировали осуществить в Запорожье.