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Еще трем "регионалам" из Луганской области грозит тюрьма за сотрудничество с РФ

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Старобельск, Четверг 19 января 2023 14:39
Еще трем "регионалам" из Луганской области грозит тюрьма за сотрудничество с РФ Фото: трем регионалам грозит заключение за сотрудничество с оккупантами (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Коллаборантам из Старобельска Луганской области грозит заключение за сотрудничество с Россией. Они помогали оккупантам и возглавили незаконную администрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленниками оказались три "регионала", которые до 2014 года занимали должности главы Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра.

В начале полномасштабной войны они предложили оккупантам помощь. За это их назначили руководителями так называемой "администрации Старобельского района ЛНР". Коллаборанты выполняли задачи Москвы для распространения кремлевского режима и подавления партизанского движения.

Предатели активно участвуют в создании оккупационных органов на территории захваченного района, в частности так называемых "таможенного поста" и подразделения "МВД ЛНР".

Кроме того, 12 мая прошлого года коллаборанты по случаю "Дня России" организовали поднятие триколора на центральной площади Старобельска.

СБУ собрала доказательства преступной деятельности "регионалов". Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, а также по ч. 5 ст. 111-1 УКУ. В настоящее время обвинительные материалы направлены в суд. Злоумышленники объявлены в розыск.

Коллаборантам грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Еще трем &quot;регионалам&quot; из Луганской области грозит тюрьма за сотрудничество с РФ

Фото: трем коллаборантам из Старобельска грозит 15 лет тюрьмы (t.me/SBUkr)

Напомним, СБУ разоблачила главаря "кадыровцев", возглавлявшего так называемые "карательные рейды" в Луганской области.

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