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Пытался подкупить мэра Днепра. Дело бывшего нардепа передали в суд

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Днепр, Среда 18 января 2023 15:42
Пытался подкупить мэра Днепра. Дело бывшего нардепа передали в суд Фото: экс-нардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 января, прокурором САП по материалам НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа, разоблаченного на попытке подкупа за 22 миллиона евро городского головы Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела является бывший нардеп Максим Микитась. Экс-нардеп, разоблаченный на попытке подкупа мэра Днепра, уже второй раз оказался на скамье подсудимых. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

"22 млн евро - одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине. Эти средства должны были обеспечить "лояльность" мэра при заключении с подконтрольными нардепу компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса", - заявили в НАБУ.

Напомним, Микитась уже является фигурантом и по делу по факту завладения 81 миллионом гривен средств Нацгвардии, которое сейчас слушается в ВАКС.

Напомним, 18 октября стало известно, что Микитась был задержан на попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова.

Позже общественные активисты подали в НАБУ заявление о совокупных преступлениях экс-нардепа Микитася.

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