Пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области: задержан агент ФСБ

Правоохранители задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области", - отмечают в ведомстве.
Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.
Благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить диверсионные планы врага с участием предателя.
Кроме того, в ходе расследования оказалось, что злоумышленник выполнял еще одну задачу - разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.
По данным следствия, мужчина был завербован из-за его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганской области.
Как установило расследование, захватчики похитили его родственников прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму в местную русскую пыточную.
Затем пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.
Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" проходила через анонимный чат в мессенджере.
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для общения с оккупантами.
Агенту ФСБ сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Вчера мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
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