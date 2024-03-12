Намагався отруїти командування ЗСУ в Запорізькій області: затримано агента ФСБ

"Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області", - зазначають у відомстві.

Зрадник в лавах ЗСУ

Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

Завдяки вчасному реагуванню вдалось запобігти диверсійним планам ворога за участі зрадника.

Крім того, у ході розслідування виявилось, що зловмисник виконував ще одне завдання - розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

Завербували через катування батьків

За даними слідства, чоловік був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування, загарбники викрали його родичів прямо з їхнього помешкання, а згодом ув’язнили до місцевої російської катівні.

Потім потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора.

Виявлення доказів та затримання

Подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалась через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

Агенту ФСБ повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.