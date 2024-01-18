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Пытались сбежать на лодке в Венгрию. Пограничники задержали четырех уклонистов

Фото: Пытались сбежать на лодке в Венгрию. Пограничники задержали четырех уклонистов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Военнослужащие Мукачевского отряда задержали четырех уклонистов, которые пытались сбежать в Венгрию на резиновой лодке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Их попытку пресекли военнослужащие Мукачевского отряда. Заметив мужчин, пограничный наряд выдвинулся к ним. За такой "вояж" без всяких гарантий трое задержанных заплатили по 5 500 долларов, четвертый - 9 100 долларов", - пишет пресс-служба. 

Против правонарушителей были составлены админпротоколы. Причастные к организации схемы сейчас устанавливаются.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, Служба безопасности Украины недавно разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Как рассказывал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в течение прошлого года было разоблачено более 3 тысяч попыток бежать из Украины через поддельные документы.

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