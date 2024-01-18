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Сколько мужчин в 2023 году пытались бежать из Украины через поддельные документы: ответ ГПСУ

Четверг 18 января 2024 14:24
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Сколько мужчин в 2023 году пытались бежать из Украины через поддельные документы: ответ ГПСУ Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В течение прошлого года было разоблачено более 3 тысяч попыток бежать из Украины через поддельные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.

"Собственно в 2023 году в пунктах пропуска пограничники, наши инспекторы разоблачили более 3 300 поддельных документов, которые предоставляли на контроль мужчины, надеясь что это поможет им пересечь границу", - рассказал Демченко.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, Служба безопасности Украины недавно разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Также была ликвидирована масштабная схема в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

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