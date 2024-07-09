ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пытались группами бежать в Молдову. ГПСУ задержала 17 "туристов"

Вторник 09 июля 2024 11:29
UA EN RU
Пытались группами бежать в Молдову. ГПСУ задержала 17 "туристов" Фото: ГПСУ задержала 17 "туристов", пытавшихся бежать в Молдову (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали 17 военнообязанных, которые пытались сбежать в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Нарушители одновременно следовали тремя автомобилями по двум автодорогам в сторону границы с Приднестровским регионом в Винницкой области", - пишет ГПСУ.

В первом случае в двух легковушках, кроме водителей, ехали 10 мужчин. В другом - водитель и 4 пассажира. Группу уклонистов перехватили пограничники. Выяснилось, что указания по маршруту, время и место сбора группа получила от модератора анонимного Telegram-канала.

Фото: ГНСУ задержала 17 "туристов", пытавшихся бежать в Молдову (t.me/DPSUkr)

"На нарушителей составлены админпротоколы. Следственные действия продолжаются", - добавляет ГПСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.

Также недавно на границе нашли уклониста, который спрыгнул с поезда, в результате чего сломал ногу и разбил голову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Проект коммюнике саммита НАТО содержит "необратимость" вступления Украины, - CNN
Проект коммюнике саммита НАТО содержит "необратимость" вступления Украины, - CNN
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине