Пытались группами бежать в Молдову. ГПСУ задержала 17 "туристов"
Пограничники задержали 17 военнообязанных, которые пытались сбежать в Молдову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Нарушители одновременно следовали тремя автомобилями по двум автодорогам в сторону границы с Приднестровским регионом в Винницкой области", - пишет ГПСУ.
В первом случае в двух легковушках, кроме водителей, ехали 10 мужчин. В другом - водитель и 4 пассажира. Группу уклонистов перехватили пограничники. Выяснилось, что указания по маршруту, время и место сбора группа получила от модератора анонимного Telegram-канала.
Фото: ГНСУ задержала 17 "туристов", пытавшихся бежать в Молдову (t.me/DPSUkr)
"На нарушителей составлены админпротоколы. Следственные действия продолжаются", - добавляет ГПСУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.
Также недавно на границе нашли уклониста, который спрыгнул с поезда, в результате чего сломал ногу и разбил голову.
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