Намагались групами втекти до Молдови. ДПСУ затримала 17 "туристів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

В першому випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхали 10 чоловіків. В іншому - водій та 4 пасажири. Групу ухилянтів перехопили прикордонники. З'ясувалось, що вказівки щодо маршруту, час та місце збору група отримала від модератора анонімного Telegram-каналу.

"Порушники одночасно слідували трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині", - пише ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей.

Також нещодавно на кордоні знайшли ухилянта, який зістрибнув з потяга, внаслідок чого зламав ногу та розбив голову.

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