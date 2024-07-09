Намагались групами втекти до Молдови. ДПСУ затримала 17 "туристів"
Прикордонники затримали 17 військовозобов'язаних, які намагались втекти до Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
"Порушники одночасно слідували трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині", - пише ДПСУ.
В першому випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхали 10 чоловіків. В іншому - водій та 4 пасажири. Групу ухилянтів перехопили прикордонники. З'ясувалось, що вказівки щодо маршруту, час та місце збору група отримала від модератора анонімного Telegram-каналу.
Фото: ДПСУ затримала 17 "туристів", які намагались втекти до Молдови (t.me/DPSUkr)
"На порушників складено адмінпротоколи. Слідчі дії тривають", - додає ДПСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей.
Також нещодавно на кордоні знайшли ухилянта, який зістрибнув з потяга, внаслідок чого зламав ногу та розбив голову.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.