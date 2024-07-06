Пограничники рассказали о новой тактике беглецов за границу

Для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что попытки незаконного пересечения границы фиксируются и на пунктах пропуска. Но большинство подобных попыток фиксируются все же в "зеленой зоне" границы. "Видим дерзость преступных групп, которые обещают людям содействия в незаконном пересечении границы и берут за это деньги - они начинают формировать группы из 20-30-40 человек, которые одномоментно пытаются максимально близко довести до границы, откуда те пытаются пересечь границу", - отметил он.