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МИД Сербии ответил на обвинения России в поставках оружия Украине

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Сербия, Пятница 03 марта 2023 22:21
МИД Сербии ответил на обвинения России в поставках оружия Украине Фото: министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Оправдываясь перед Россией, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что его страна не предоставляла оружие Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

После вчерашнего запроса России сообщить, предоставила ли Сербия тысячи ракет Украине для ее борьбы с Россией, министр иностранных дел Сербии заявил, что ни одно оружие не было экспортировано из страны каким-либо сторонам, вовлеченным в "конфликт".

"Я могу сказать, что поскольку мое министерство дает разрешение на экспорт (оружия – ред.)… Сербия не поставляет военную технику ни в одну страну, которая, по нашему мнению, была бы проблематичной", - сказал Дачич.

Напомним, в четверг спикер МИД России Мария Захарова выразила "глубокую обеспокоенность" сообщениями о том, что ее балканский союзник поставил Украине тысячи ракет.

"Мы следим за этой историей", - сказала Захарова в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Напомним, ранее президент Сербии Олександр Вучич заявил, что Сербия привлечет к ответственности своих граждан, которые были завербованы в ППК "Вагнера" и участвовали в войне против Украины.

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