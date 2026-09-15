По его словам, Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров. Лавров добавил, что все переговоры, которые происходили раньше, якобы прерывались не по российской инициативе.

"Поэтому если наши коллеги будут готовы, я думаю, что вполне можно их восстановить. Нам есть что сказать", - заявил он.

Напомним, недавно спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием России, Украины и США.

По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.