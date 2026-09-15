За його словами, Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів. Лавров додав, що всі переговори, які відбувалися раніше, нібито переривалися не з російської ініціативи.

"Тому, якщо наші колеги будуть готові, я думаю, що цілком можна їх відновити. Нам є що сказати", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч за участю Росії, України та США.

За його словами, домовленість про це вже обговорювалась з американськими переговорниками.