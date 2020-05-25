СБУ проводить обшуки в Харківській міськраді

Обшуки проходять в службових кабінетах заступника міського голови та директора Департаменту інфраструктури
Працівники Служби безпеки України проводять обшуки в Харківській міській раді. Обшуки проводяться в рамках розслідування, пов'язаного з введенням в міському електротранспорті єдиного електронного квитка E-ticket.
Про це повідомляє місцеве видання Харків Times.
Повідомляється, що обшуки проходять в службових кабінетах заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова та директора Департаменту інфраструктури міськради Сергія Дульфана.
Нагадаємо, 25 травня у Харкові відновили роботу метрополітену.
Крім того, 22 травня НАБУ провело обшуки у службових осіб "Укрзалізниці" і представників приватних компаній.
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Автор: Валерія Мрачковська