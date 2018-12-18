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Мінфін розкрив деталі поділу ДФС на митну і податкові служби

Новини » Економіка    18.12.2018 - 15:05
Мінфін розкрив деталі поділу ДФС на митну і податкові служби
Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Для реорганізації ДФС в Мінфіні створять комісію, яку очолить Верланов

Конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після ухвалення постанови Кабміну про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в міністерстві, проект постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Кабінет міністрів спрямовуватиме та координуватиме діяльність цих служб через міністра фінансів. Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

"Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів", - сказав Верланов.

 

Фото: постанова Кабміну 

Наприкінці листопада міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що перший етап розділення ДФС може пройти без законодавчих змін, після чого будуть оголошені конкурси на очільників обох напрямків. Після цього протягом 2019 року Мінфін пропонуватиме внести зміни до законодавства.

Нагадаємо, що Державна податкова служба та Державна митна служби були об'єднані у 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка формально підпорядковується Міністерству фінансів.

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